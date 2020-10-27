РИАМО - 27 окт. Вечером во вторник московские дороги могут быть загружены на восемь баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Плотнее всего будет в центре и в местах проведения ремонтных работ. Кроме того, ограничено движение в Окружном проезде из-за футбольного матча на «РЖД Арене», - говорится в сообщении.

Из-за дорожных работ могут быть заторы на Рижской эстакаде и Андреевском мосту Третьего транспортного кольца, Волоколамском шоссе в районе МКАД, Пятницком шоссе в районе дома №54, Горбатом путепроводе (шоссе Энтузиастов) и других трассах.

Вечерние пробки прогнозируются также на Щелковском шоссе, МКАД, Садовом кольце, Рязанском проспекте, ТТК, шоссе Энтузиастов и так далее.