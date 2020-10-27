РИАМО - 27 окт. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что избежать нового локдауна по коронавирусу можно будет только в том случае, если все сообща будут соблюдать санитарные меры безопасности, сообщает РИА Новости.

«Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан», — сказала Голикова на заседании координационного совета «Деловой России».

Она добавила, что для продолжения функционирования общественной жизни в штатном режиме необходимо обеспечить своевременное оказание медпомощи людям.

Особое внимание Голикова обратила на профилактику Covid-19. По ее словам, негативную ситуацию легче предотвратить, чем бороться с последствиями.

В России с 28 октября начинает действовать всеобщий масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты становится обязательным во всех общественных местах.

На текущий момент в РФ зарегистрировано 1 547 774 случая инфицирования коронавирусом, умерли 26 589 пациентов, вылечились 1 158 940 человек.​​​

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Лавров самоизолировался после контакта с зараженным Covid‑19. Глава МИД России чувствует себя хорошо.

- Россияне, которых не перевели на удаленную работу во время пандемии коронавируса, могут обратиться с соответствующим заявлением к работодателю. Работнику стоит написать заявление на имя руководителя, причем в нем нужно представить серьезное обоснование. К примеру, можно написать то, что дома надо позаботиться о близких людях.

- Есть люди, которые не заражаются коронавирусной инфекцией даже при многократном контакте с заболевшими. Данный феномен специалисты не могут объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.

- Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли на занятость в сфере услуг, торговле, образовании, культуре, а также в сферах транспорта и строительства, сообщила во вторник начальник управления занятости министерства социального развития Московской области Марина Мельникова.

- Более 106 тыс человек работают на удаленке в Подмосковье. В простое по вине работодателя находятся 16 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России началось производство второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Вакцину зарегистрировали в октябре. Препарат создан на основе пептидных антигенов.

- Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ есть все необходимое для реагирования на инфекции. Она уточнила, что в ситуации с распространением инфекции важно «распознать врага», а для этого нужно разрабатывать собственную тест-систему под каждую бактерию или вирус.

- В столице не планируют закрывать бары и ночные клубы. В городе достаточно существующей системы чек-инов.

- Местные власти в регионах России будут самостоятельно решать запрещать ли работу ночных клубов и ресторанов и кафе с 28 октября после 23:00. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора РФ.

- Масочный режим в России отменят после начала массовой вакцинации от Covid‑19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что пока рано строить какие-либо прогнозы относительно ситуации с коронавирусом.

- Режим дезинфекции усилят во всех общественных местах России с 28 октября – транспорте, кафе и торговых центрах. Данная мера призвана бороться с распространением коронавируса в стране.

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.