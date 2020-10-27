РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. Жители подмосковных Люберец могут до 9 ноября обратиться на горячую линию управления Роспотребнадзора по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С 26 октября по 9 ноября люберчане могут обратиться на горячую линию Роспотребнадзора по Московской области и получить консультации по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности», - говорится в сообщении.

Жители округа смогут узнать нормативные требования к плодоовощной продукции, рекомендации по выбору продуктов питания, сроки годности пищевых продуктов, куда писать обращение потребителю в случае обнаружения просроченного продукта в магазине, рекомендации по правильному питанию.

Консультации можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43, по телефону горячей линии управления: 8(800)100-50-14; 8(498)684-48-11 или территориальных отделов, филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», их контакты можно найти на сайте.