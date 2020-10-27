РИАМО - 27 окт. Цифровое образование имеет множество сценариев обучения, которые способны дать детям навыки для взрослой жизни, сообщила руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft в России Елена Сливко-Кольчик.

Во вторник департамент образования и науки Москвы провел онлайн-конференцию, посвященную перспективам и возможностям цифрового обучения.

«Очень часто в России по окончанию школы и дети, и взрослые не могут правильно представить свои гениальные разработки, как это делают коллеги из тех стран, где этому учат. Мне кажется, что формат цифрового образования отчасти формирует эти навыки. Это очень важно», — сказала Сливко-Кольчик.

Она добавила, что сценарии уроков такого формата обучения позволяют дать детям необходимые в будущем навыки.

«Дети должны получить те навыки, которые приобретаются сейчас отчасти вынужденно, но они абсолютно необходимы, когда они войдут в реальную жизнь на реальные рабочие места», — добавила представитель Microsoft.