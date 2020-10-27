РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. Жители подмосковных Люберец 3 ноября могут принять участие в вебинаре по учету машиномест в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Кадастровая палата приглашает всех желающих на повторный вебинар по учету машиномест в многоквартирных домах. Ее эксперты расскажут о сложившейся практике в этой области», - говорится в сообщении.

В рамках вебинара разберут ошибки, часто встречающиеся в документах, подробно будут описаны все различия между машиноместом и парковкой, а также рассмотрены соответствующие нормативно-правовые акты. Слушатели смогут пошагово увидеть процедуру кадастрового учета машиноместа и получить ответы на вопросы.

Вебинар начнется в 10:00. Заявку на участие можно подать на сайте Корпоративного университета Федеральной кадастровой палаты.