РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Восьмерых продавцов торговых павильонов оштрафовали за нарушение масочного режима в подмосковном Красногорске во вторник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Сотрудники управления безопасности и работы с потребительским рынком администрации горокруга Красногорск совместно с сотрудниками министерства сельского хозяйства и полиции провели рейд по выявлению несоблюдения постановления губернатора Московской области № 108 «О введении в Московской области режима повышенной готовности» во вторник.

«В торговых павильонах «бакалея», «овощи-фрукты» и «молочная продукция» у ТЦ «Сливница» выявлено восемь продавцов без средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Всем нарушителям выписали штрафы в соответствии с пунктом 6.3 статьи 2 КоАП - ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Работа по выявлению нарушителей масочного режима продолжается. Точки для рейдов выбираются произвольно. Сегодня еще запланированы выезды на торговые объекты в Павшинскую пойму и в центре города», - отметил старший специалист управления безопасности и работы с потребительским рынком администрации горокруга Красногорск Алексей Горячев.

Рейды по выявлению нарушителей масочного режима проходят не только на торговых объектах, но и вблизи станций, остановок и в общественном транспорте.