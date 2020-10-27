РИАМО - 27 окт. ООО «Мистраль трейдинг» реализует проект по организации производственно-складского комплекса для бакалейной продукции (крупы, бобовые, хлебцы, хлопья) на территории Подольска, уже запущено три линии по фасовке продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Для данного проекта компания купила комплекс площадью более 50 тысяч квадратных метров.

«В настоящий момент произведена полная реконструкция помещений. Приобретено оборудование очистки и фасовки крупяных культур, запущено три линии по фасовке гречки, риса и других круп», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В проект вложили 2,7 миллиарда рублей. На предприятии трудятся более 160 человек. Дополнительные 40 рабочих мест появятся после выхода предприятия на полную мощность в январе 2021 года.

«Локализация на территории Подмосковья крупных мощностей по переработке и фасовке бакалейной продукции обеспечивает дополнительную продовольственную безопасность региона», - отметил Разин.

Мощность переработки комплекса составляет 80-100 тысяч тонн в год. Запущена также и линия по производству кубиков из тростникового сахара. Запуск линии по изготовлению хлебцев запланирован на 1 квартал 2021 года.