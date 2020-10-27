РИАМО - 27 окт. Во ll квартале 2021 года в Подмосковье планируется запустить 7 новых маршрутов к станциям Московских центральных диаметров – три к МЦД-2 и четыре к МЦД-1, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Вопрос о развитии МЦД был поставлен в ходе обсуждения на заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.

«Министерство регулярно анализирует пассажиропоток. Статистика показала, что даже несмотря на пандемию, станции МЦД востребованы у пассажиров. Этот вид транспорта удобен людям, его надо развивать», - сказал замначальника управления пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта подмосковного Минтранса Олег Ивановский.

На заседании было отмечено, что запуск МЦД потребовал пересмотра и оптимизации транспортной сети в Подмосковье. В регионе появилось девять новых маршрутов к станциям диаметров. Шесть из них дают возможность жителям Истры, Красногорска, Дубны, Лобни, Мытищ, Дмитровского округа и Долгопрудного добираться до станций МЦД Нахабино, Лобня и Хлебниково. Еще два маршрута помогают добираться жителям Одинцовского округа к станциям Одинцово, Баковка, а последний – в Красногорске, к станции Пенягино.

«Также запланировано изменение четыре смежных межрегиональных маршрутов. Это позволит обеспечить транспортную доступность для жителей микрорайона Южный (Красногорск) к станции МЦД Пенягино, а также свяжут деревни Путилково, Сабурово, Гаврилково (Красногорск) со станцией МЦД Волоколамская», – говорится в сообщении.

Маршруты, которые планируется ввести во ll квартале 2021 года: станция МЦД Одинцово: Можайск, Руза, Тучково, Верея. Станция МЦД Подольск: Протвино, Серпухов, Пущино.

В ноябре 2019 года был осуществлен запуск двух линий МЦД. Первая – от Одинцово до Лобни и вторая – от Нахабино до Подольска. 180 тысяч жителей городских округов Подольска, Лобни, Одинцовского, Ленинского, Красногорска и Долгопрудного используют их в качестве транспорта.