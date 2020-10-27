РИАМО - 27 окт. Первого ноября официально завершается сезон летних кафе на территории Московской области, до 15 ноября все веранды должны быть демонтированы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Согласно закону Московской области, размещение сезонных кафе производится на любой период времени с 1 апреля по 1 ноября. В этом году в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции были введены ограничения на работу предприятий общепита. В связи с этим сезон стартовал только 12 июня.

«В текущем году в Московской области работало более 580 летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, наибольшее количество объектов было открыто Сергиевом Посаде, Одинцове, Подольске, Серпухове и Мытищах. Средней чек в летних кафе составил 550 рублей.