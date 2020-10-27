РИАМО – 27 окт. «АвтоВАЗ» отзывает свыше 90 тысяч автомобилей в России, у них могут быть проблемы с топливным трубопроводом, сообщает Газета.ru.

Речь идет о машинах, которые сделали с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов», — говорится в сообщении.

Тех, кто уже купил такой автомобиль, проинформируют с помощью рассылки писем или по телефону.

«Люди должны предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», - говорится в сообщении.​​