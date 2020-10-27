«Акцент надо делать не только на информационных технологиях, но и на владении педагогическими, образовательными технологиями. Современному учителю надо акцентировать внимание не только на поиске цифровых инструментов обучения, а еще и на поиске новых образовательных инструментов», - сказал Хурманенок в ходе конференции.