РИАМО - 27 окт. Во время дистанционного обучения учитель должен личным примером показывать профессионализм во владении современными технологиями, сообщил капитан команды победителей конкурса «Учитель года Москвы – 2020» Денис Хурманенок.
Во вторник департамент образования и науки Москвы провел онлайн-конференцию, посвященную перспективам и возможностям цифрового обучения.
«Акцент надо делать не только на информационных технологиях, но и на владении педагогическими, образовательными технологиями. Современному учителю надо акцентировать внимание не только на поиске цифровых инструментов обучения, а еще и на поиске новых образовательных инструментов», - сказал Хурманенок в ходе конференции.
Он добавил, что если преподаватель будет хорошо владеть современными технологиями, то ему легко удастся увлечь детей на занятиях.
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