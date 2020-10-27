РИАМО - 27 окт. В условиях развития цифровых технологий школьные преподаватели должны стать для учеников помощниками в поиске правильной информации, сообщил научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбера» Андрей Курпатов.

«Сейчас важно формировать системы комбинированного обучения, где будут формироваться навыки командной работы, лидерства. Важно понимать, что роль учителя будет неизбежно меняться. Педагог будет меняться в рамках этой цифровой волны», - сказал Курпатов в ходе онлайн-конференции во вторник.

Он добавил, что сейчас источником знаний в школе является не только учитель, но и гаджеты с доступом в интернет.

«Поэтому учитель - это не только носитель знаний, это еще и некий психологический коуч. Он дает не просто знания, но и навыки социального взаимодействия, навыки искать новую информацию, применять ее. Педагог должен превратиться в того старшего, с которым ребенок может формировать отношения», - отметил Курпатов.