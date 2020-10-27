РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске (входит в госкорпорацию «Ростех») внес пистолет для скрытого ношения «Полоз» в реестр оружия, он получил характеристики в названии, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Разработанный ЦНИИТОЧМАШ в рамках инициативной опытно-конструкторской работы пистолет для скрытого ношения «Полоз» занесли в реестр ЦНИИТОЧМАШ как оружие. Он получил название «компактный самозарядный пистолет», обозначение РГ120-2», - говорится в сообщении.

Новый пистолет РГ120-2 разработали буквально за три месяца. Он также надежен, как и его боевой образец – 9 на 21 миллиметровый самозарядный пистолет 6П72, более известный как «Удав». При проектировании «Полоза» максимально использовали проверенные детали и узлы «Удава». Отличия в том, что для улучшения эргономики на рукоятке из армированного полиамида появились три участка с повышенной шероховатостью, похожие на крупную наждачку, их выжгли на поверхности специальным электродом, и теперь они не сотрутся со временем.

«Образцы РГ120 (спортивный пистолет «Аспид») и РГ120-2 – это практически копия «Удава», просто переработанные под более слабый патрон. Взаимозаменяемость полная. Например, если рамку 9 на 21 миллиметр «Удава» дополнить маленькой рукояткой, короткими затвором, стволом и магазином, то получится 9 на 19 миллиметровый компактный «Полоз». Если заменить ствол, магазин и рукоятку, выйдет 9 на 19 миллиметровый спортивный «Аспид», - сказал ведущий инженер-конструктор отдела по разработке стрелкового вооружения ЦНИИТОЧМАШ Иван Козлов.

Вместимость стандартного магазина «Полоза» – 15 патронов, может быть использован магазин емкостью 18 патронов. Дистанция стрельбы – до 50 метров. Пистолет сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов до плюс 50 градусов. Для стрельбы применяют пистолетные патроны ПФО и патроны с пулей со стальным сердечником калибра 9 на 19 миллиметров. Ресурс ствола – не менее 10 тысяч выстрелов.

В ЦНИИТОЧМАШ разработана целая «змеиная» линейка пистолетов: «Удав», «Аспид» и «Полоз». В ее основе – 9 на 21 миллиметровый армейский самозарядный пистолет 6П72 «Удав» (есть специальная комплектация – 6П72-1). Позже появились 9 на 19 миллиметровые спортивные пистолеты «Аспид» РГ120 и РГ120-1 (в варианте специальной комплектации), а теперь и компактный самозарядный пистолет скрытого ношения РГ120-2. «Аспиды» проходят процедуру сертификации, а опытно-конструкторская работа (ОКР) «Полоз» еще открыта, то есть работы продолжаются.