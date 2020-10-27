РИАМО - 27 окт. Памятник бывшему главнокомандующему ракетными войсками СССР, маршалу Митрофану Неделину открыли в сквере микрорайона Южный в Балашихе в День памяти ракетчиков, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В торжественной церемонии приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-майор Леонид Михолап, директор 345-го механического завода Рустам Гатауллин, а также ветераны ракетных войск и курсанты военной академии.

«Мероприятие мы провели в день трагической гибели маршала Неделина. <…> Эта дата будет вписана в историю нашего города. Это место, которое мы благоустроили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в прошлом году, станет место притяжения и местом памяти, еще одной жемчужиной нашего города», — сказал Юров.

После торжественного перерезания ленточки курсант военной академии Анастасия Горяинова прочла стихотворение собственного сочинения о трагических событиях. Помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими также провел чин освящения памятника.

«Этот проект стал возможным благодаря помощи руководителя проекта «Аллея российской славы» Михаила Сердюкова, который за 12 лет установил более 1 тысячи разных бюстов, прославивших наше государство», — отметил Михолап.

Бюст выполнил народный художник России, академик, профессор Салават Щербаков, известный памятником Воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве, памятником Владимиру Великому, стелой «Москва — город воинской славы», памятными стелами в более 40 городах страны и монументальными бронзовыми рельефами Главного храма Вооруженных сил РФ.

В установке памятника оказали помощь Рустам Гатауллин, а также генеральный директор «Норэкс-Групп» Евгений Горбатов и гендиректор «Наследие-Проект» Роман Полянский.

Митрофан Неделин (1902-1960) — советский военачальник, первый Главнокомандующий Ракетными войсками СССР, командующий Артиллерией Советской Армии, герой Советского Союза. Внес большой вклад в создание РВСН, разработку, испытание и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия.

Он погиб 24 октября 1960 года на стартовой площадке космодрома Байконур при взрыве ракеты Р-16 на испытаниях. Всего в катастрофе погибло 74 человека, было ранено 49.