РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В ряде домов и детсадов подмосковного Подольска 28 октября временно отключат горячую воду из-за работ на ЦТП-1, сообщается на сайте администрации округа.

«В среду, 28 октября, с 8:00 в связи с ремонтными работами, проводимыми ПАО «ЗиО-Подольск» на центральном тепловом пункте-1 (ЦТП-1), будет отсутствовать горячее водоснабжение по следующим адресам: улица Машиностроителей, дома №№ 22, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 32; Филиппова, дома №№ 1, 1а, корпус 1, 1а, корпус 2, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 10а, 12,14,16, 18, 20; Молодежная, дом №6; детсад № 15; детсад №18; школа №8; колледж имени Никулина; КДЦ «Южный», - говорится в сообщении.

Работы проводятся с целью предотвращения образования накипи на стенках внутриквартальных и внутридомовых трубопроводов, что позволит улучшить качество горячего водоснабжения микрорайона Южный.