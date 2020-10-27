РИАМО - 27 окт. Заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев проверил ход работ по благоустройству сквера в микрорайоне Дзержинского, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Новый сквер создают на территории возле строящегося главного Князь-Владимирского храма Росгвардии.

«В рамках поручения главы городского округа Сергея Юрова провел осмотр общественной территории сквера Дзержинского. Подрядчиком выполнено почти 90% работ — установлены малые архитектурные формы, проложена дорожно-тропиночная сеть внутри сквера, выполнены лестницы. Подрядчик уже приступил к монтажу колоннады и монумента, посвященных истории Росгвардии», — сказал Лукичев.

На территории планируется установка девятиметровой стелы и панно длиной 25 метров, посвященного истории Росгвардии.

«Благоустройство территории у храма и прилегающего сквера предполагает также установку скамеек, освещения, спортивных и детских площадок. В сквере также установят столы для настольного тенниса и шахмат», — сказал главный инженер ЗАО «Доринж-39» Андрей Сутягин.

Работы по благоустройству прилегающей территории планируют закончить уже в октябре, а в ноябре завершить строительство самого храма.

«По храму работы выполнены на 80%, сейчас штукатурка и окраска фасада на стадии окончания. Также ведутся внутренние отделочные работы, выполнены все иконостасы», — добавил начальник участка главкапстрой «Крост» Игорь Бакшун.

Строительные работы по возведению храма равноапостольного князя Владимира начались в мае 2017 года. Площадь благоустройства составляет более 2,5 тысячи гектаров. Храмовый комплекс станет одним из центров духовного воспитания в Балашихе. Он рассчитан на 500 прихожан.