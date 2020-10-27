РИАМО - 27 окт. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вручил детям, оставшимся без попечения родителей, ключи от новых квартир, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Торжественная церемония прошла в помещении Центра управления регионом городского округа. Новые однокомнатные квартиры с ремонтом ребята получили в микрорайоне Новое Павлино.

«Это важное событие. В рамках работы, которая выполняется по поручению президента, нашего губернатора, мы ежегодно приобретаем квартиры для того, чтобы предоставить их детям, оставшимся без попечения родителей. В этом году у нас 45 квартир. Мы будем вручать ключи до конца года», — сказал Юров.

Он вручил четыре комплекта ключей от квартир и подарки детям-сиротам. После глава Балашихи пообщался с новоселами, ответил на их вопросы и рассказал о планах по развитию города.