РИАМО - 27 окт. До конца текущего года планируют сдать в эксплуатацию школу на 1,1 тысячу мест на шоссе Энтузиастов в микрорайоне Первомайский в подмосковной Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ход работ проверил заместитель главы администрации Балашихи Сергей Лукичев. Он провел выездное совещание с представителями подрядной организации и оценил темпы строительства школы.

«На сегодняшний день есть отставание от графика. Оно вызвано нарушением сроков поставки окон на стройплощадку. Сейчас мы решаем этот вопрос с поставщиком. Также сокращаем отставание, оптимизируя процесс отделочных работ. Планируем, что к концу октября завершится монтаж стеклопакетов, в ноябре подрядная организация полностью выполнит внутреннюю отделку», — сказал Лукичев.

Он уточнил, что в декабре Госадмтехнадзор планирует провести итоговую проверку объекта на соответствие всем требованиям.

Сейчас на строительной площадке задействованы 310 человек и шесть единиц техники. Число рабочих планируется увеличить до 400. Дополнительные силы направят на отделку фасада и монтаж окон.

Данная школа — самый крупный объект социальной инфраструктуры, который возводится в Балашихе в этом году. Площадь здания составит около 18 тысяч квадратных метров. В школе разместятся учебные классы и кабинеты для кружковых занятий, актовый и спортивный залы, медкабинет и пищеблок.

На пришкольной территории уже завершен монтаж игровой площадки. Благоустройство двора образовательного учреждения продолжится.