РИАМО - 27 окт. Цифровой контент и опыт, приобретенные во время дистанционного обучения в школах, можно будет использовать для расширения спектра возможностей обычной школы, сообщила заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

Во вторник департамент образования и науки Москвы провел онлайн-конференцию, посвященную перспективам и возможностям цифрового обучения.

«Сейчас обращение к ресурсам расширяет спектр возможностей школы, и уроки программирования смогут войти к нам в дистанционном формате, как и соревнования между учениками разных стран мира. Эти механизмы можно использовать, чтобы изменить традиционную систему образования, построить урок грамотно и качественно», - сказала Киселева в ходе конференции.

Она добавила, что синтез обычной школы и цифровых ресурсов сможет дать детям новые возможности обучения.

Киселева отметила, что цифровые решения в школе предоставляют большие возможности для детей, помогают учителям.

«Сейчас мы приходим к тому, что голос учителя, наставника является важнейшим в разработке цифровой дидактики. Школа, которая у нас сейчас зарождается, она уже качественно другая. Нужно перестать нам противопоставлять дистанционное обучение и реальную школу и смотреть, какие возможные пути сближения и интеграции, не делать выбор только в пользу одного или другого», — подчеркнула Киселева.