РИАМО - 27 окт. Глава Балашихи Сергей Юров наградил педагогов в честь Дня учителя, торжественная церемония прошла в Доме культуры «Саввино», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мне хочется вас всех поздравить, сказать огромные слова благодарности за ту работу, которые вы делаете во благо нашего города и наших жителей. Перед нами ставятся новые задачи, цели и высоты. Мне очень приятно, что наша сфера образования этих высот достигает. Уверен, что единой командой мы сможем взять новые цели, которые сегодня перед нами ставит наш губернатор, с его поддержкой мы этого безусловно добьемся», — сказал Юров.

Он также напомнил, что Балашиха традиционно входит в перечень лучших городов по качеству образования.

Юров вручил лучшим педагогам благодарственные письма и почетные грамоты. Завершилось мероприятие праздничным концертом.