РИАМО - 27 окт. В Одинцовской областной больнице начало работать детское гематологическое отделение, оно является первым в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Отделение расположено на базе многопрофильного детского стационара на бульваре Любы Новоселовой в Одинцове.

«В нем будут проходить лечение маленькие пациенты с различными заболеваниями крови, в том числе с нарушением свертываемости крови - гемофилией, болезнью Виллебранда, а также анемией, геморрагическим васкулитом и другими болезнями», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, современное медицинское оборудование в отделении позволяет диагностировать и лечить заболевания на высоком уровне.

В отделении смогут одновременно проходить лечение 30 детей со всего Подмосковья. Для самых тяжелых пациентов есть палата интенсивной терапии. Заниматься лечением там будут три врача-гематолога.

На лечение в отделение будут направлять педиатры поликлиник и врачи стационаров Московской области.