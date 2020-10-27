РИАМО - 27 окт. В этом году участниками акции «Ночь искусств», которая пройдет в онлайн формате 3 ноября, станут детские школы искусств и колледжи Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Масштабное мероприятие, которое проходит в рамках празднования Дня народного единства становится еще масштабнее. 3 ноября к событию присоединятся школы искусств и колледжи региона.

«Театральный коллектив «Дети Мельпомены» детской школы искусств №7 городского округа Балашиха проведет онлайн-трансляцию спектакля «Врата света» по мотивам произведения Г. Гофмансталя. Подключиться к трансляции можно <...> по ссылке», – говорится в сообщении.

А в Instagram-аккаунте детской школы искусств «Березка» пройдет онлайн-выставка, на которой будут представлены работы учащихся художественного отделения. Посетить ее можно по ссылке.

Еще одним участником праздничного мероприятия станет детская школа искусств имени А.Н. Верстовского. Обладатели гран-при международных, всероссийских и областных конкурсов Константин Синев (саксофон) и Анастасия Синева (фортепиано) примут участие в онлайн концерте «Музыка – любовь моя». Оценить талант ребят можно по ссылке.

«Гимназия «Школа искусств» имени А.А. Цветкова Талдомского городского округа проведет трансляцию мюзикла «Приключение песенки» и онлайн-оперу «Козявочка». Проекты будут доступны к просмотру в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте»», – уточняется в материале.

Самые интересные события «Ночи искусств» будут транслироваться в спецпроекте портала культура.рф.