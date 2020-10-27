РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Новую школу на 550 мест в поселке Нахабино подмосковного Красногорска построят в 2021 году, говорится в сообщении министерства строительного комплекса региона.

«В поселке Нахабино горокруга Красногорск продолжается строительство школы на 550 мест. Плановое завершение работ - в 2021 году», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он уточнил, что в настоящее время на объекте производятся работы по устройству фундамента здания, монтаж наружных инженерных сетей.

«На объекте 45 рабочих и девять единиц техники. Строительство в графике», - добавил Локтев.

По его словам, помимо классов, в школе предусмотрены информационный центр и медиатека, помещения для творчества, спортивный и актовый залы. Предусмотрены также медицинский блок и кабинет психолога.

Школа будет адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями. Общая площадь здания составит более 10,8 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории разместится спортивное ядро, игровые площадки, места для отдыха. В рамках проекта благоустройства будет выполнено комплексное озеленение территории.

«Строительство нового объекта образования ведется в рамках президентсткого национального проекта «Современная школа», - заключается в материале.