РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 окт. В городском округе Мытищи реализуется региональная программа Московской области по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 годы федерального проекта «Чистая вода», сообщается на сайте администрации горокруга.

В округе запланированы работы по реконструкции ВЗУ «Пироговский», которые будут выполнены в срок до 2024 года. Разработана «дорожная карта» на проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы по реализации мероприятий программы «Реконструкция ВЗУ «Аббакумово», согласно которой будет разработана проектно-сметная документация.

«Документация необходима для подачи заявки о включении в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2024 годы» и проведения строительно-монтажных работ на указанном объекте в целях обеспечения населения качественной питьевой водой», - говорится в сообщении.

В микрорайоне Пироговский по адресу: улица Пролетарская, владение 4, производится реконструкция комплекса очистных сооружений канализации производительностью 5 тысяч кубических метров в сутки с увеличением производительности до 8,5 тысячи кубических метров в сутки. Срок выполнения работ – 2020-2021 годы.