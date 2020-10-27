РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В подмосковном Подольске планируют установить 10 губернаторских детских игровых площадок в 2021 году, сообщается на сайте администрации округа.

«В следующем году из бюджета Московской области в Подольск будут направлены средства на строительство 10 детских площадок по адресам: микрорайон Кузнечики, улица Академика Доллежаля, 32, 30; Октябрьский проспект, 13; микрорайон Климовск, Симферопольская, 49 (корпус 4, 5), Советская, 1; поселок МИС, 7; Давыдова, 6/1 — Курчатова, 3; улица Подольских курсантов, 5, Литейная 23/7; Филиппова, 20а; Веллинга, 14а; Суворова, 11», - говорится в сообщении.

Госпрограммой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» предусмотрены субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на обустройство и установку детских игровых площадок. В феврале на портале «Добродел» проходило интернет-голосование жителей по определению мест размещения игровых площадок в 2020 году. По его итогам был сформирован адресный перечень, включающий 229 мест.

В связи с секвестированием в 2020 году средств бюджета Московской области срок реализаций мероприятий по установке детских площадок запланирован на 2021 год.