РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 окт. Более 40 километров дорог отремонтировали в городском округе Щелково в 2020 году, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Работы прошли на 12 отрезках региональных трасс и 43 участках муниципальных. В транспортной сети, состоящей на балансе городского округа, отремонтировали 31,5 километра», - говорится в сообщении.

На 28 автодорогах заменено асфальтовое покрытие, 10 грунтовых дорог отсыпаны щебнем, пять трасс заасфальтированы.

В том числе проведен ремонт двух подъездных дорог - к СНТ «Марс» и СНТ «Слава» - площадью более 7 тысяч квадратных метров. На данный момент все плановые работы на муниципальных трассах завершены.