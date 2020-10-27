РИАМО – 27 окт. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию после победного боя в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Газета.ru.

Спортсмен рассказал, что прежде всего он намерен отдохнуть.

«Самые ближайшие планы — отдохнуть, осмыслить все. Жизнь продолжается», — сказал Нурмагомедов.

24 октября Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в ОАЭ.​ После российский спортсмен объявил о завершении своей профессиональной карьеры.​