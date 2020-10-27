РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Порядка 100 обращений от граждан обрабатывают в неделю мобильные бригады коммунальной службы в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Мобильные бригады отрабатывают около 100 обращений от жителей в неделю. Ежедневно сотрудники МБУ «Красногорская городская служба» наводят чистоту и порядок на территориях муниципалитета», - говорится в сообщении.

За минувшую неделю даны 548 положительных ответов на обращения граждан на портале «Добродел».

«Пятую часть жалоб оперативно отработали мобильные бригады. В перечне работ - мелкий ремонт на детских и спортивных площадках, дезинфекция лавочек, игровых зон, обрезка поросли, удаление надписей, вывоз листвы», - заключается в материале.