РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Врачи подольского роддома удачно провели кесарево сечение у беременной с миоматозными узлами, репродуктивная функция была сохранена, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Команда специалистов подольского роддома каждый день борется за здоровье женщин и их малышей. На этот раз в матке женщины конкурировали за питание ее мальчик и множество миоматозных узлов разных размеров (от 2 до 8 сантиметров) и локализации», - говорится в сообщении.

Беременность также осложнялась гестационным сахарным диабетом. Досрочно была проведена операция кесарева сечения и удаление субмукозного узла совместно с заведующей I гинекологического отделения Оксаной Литвак.

Матку и остальные узлы у женщины сохранили для последующего наблюдения в послеродовом периоде.

«Репродуктивная функция сохранена, малыш наблюдается в отделении интенсивной терапии. А наша команда желает им здоровья и скорейшего выздоровления», - заключается в материале.