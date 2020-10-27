РИАМО - 27 окт. В Подмосковье пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли на занятость в сфере услуг, торговле, образовании, культуре, а также в сферах транспорта и строительства, сообщила во вторник начальник управления занятости министерства социального развития Московской области Марина Мельникова.

«У нас увеличилось число граждан, которые были уволены из сферы торговли - в 9,5 раз, на транспорте, в строительстве - почти в 6 раз, из сферы образования - в 5 раз, в культуре - в 7 раз. В сфере услуг - более чем в 32 раза», - сказала Мельникова в ходе онлайн-заседания дискуссионной площадки в Мособлдуме.

Мельникова отметила, что карантинные меры очень сильно задели малый бизнес, в частности, фитнес-клубы, кружки, дома быта.

«При этом 86% граждан, которые обратилась в службу занятости, уволились по собственному желанию. Потеряли работу в пандемию, после 1 марта, всего лишь 44% граждан, более 38% безработных встали на учет после длительного перерыва в работе», - сказала Мельникова.

По ее словам, с августа в Подмосковье наблюдается стабилизация на рынке труда, потребность в работниках увеличилась в три раза и на данный момент составляет почти 52 тысячи рабочих мест.

«Поддержка государства снизила мотивацию безработных к дальнейшему трудоустройству, <...> поэтому сильно упал процент трудоустройства - с 67 до 19,5%», - заключила Мельникова.

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России началось производство второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Вакцину зарегистрировали в октябре. Препарат создан на основе пептидных антигенов.

- Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ есть все необходимое для реагирования на инфекции. Она уточнила, что в ситуации с распространением инфекции важно «распознать врага», а для этого нужно разрабатывать собственную тест-систему под каждую бактерию или вирус.

- В столице не планируют закрывать бары и ночные клубы. В городе достаточно существующей системы чек-инов.

- Местные власти в регионах России будут самостоятельно решать запрещать ли работу ночных клубов и ресторанов и кафе с 28 октября после 23:00. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора РФ.

- Масочный режим в России отменят после начала массовой вакцинации от Covid‑19, сообщила лава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что пока рано строить какие-либо прогнозы относительно ситуации с коронавирусом.

- Режим дезинфекции усилят во всех общественных местах России с 28 октября – транспорте, кафе и торговых центрах. Данная мера призвана бороться с распространением коронавируса в стране.

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.