РИАМО - 27 окт. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в содействие террористической деятельности и финансировании терроризма, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории города Москвы, в октябре 2014 года с целью финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ - ред.) переводил денежные средства на расчетные счета лиц, в том числе принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования», - сказала Иванова.

Также, по информации правоохранителей, в декабре 2017 года обвиняемый перевел денежные средства на расчетный счет организатора незаконного вооруженного бандформирования в РФ.

Преступление выявили в рамках совместной работы столичного главка Следственного комитета с управлением ФСБ РФ по городу Москве и Московской области и ГУ МВД России по столице.

Правоохранители провели целый комплекс следственных действий. Так, прошли обыски в жилище обвиняемого, в ходе которых найдена банковская карта, которую мужчина использовал для финансирования терроризма. Также обнаружили запрещенную литература и прочую атрибутику экстремистской направленности.

Следователи установили и допросили свидетелей, изъяли и проанализировали выписки с банковского счета фигуранта.

На сегодняшний день уже собрана достаточная доказательная база. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.