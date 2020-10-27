РИАМО - 27 окт. На юго-востоке Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по столице остановили автомобиль, объявленный в федеральный розыск, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны поступила информация, что по внутренней стороне МКАД движется иномарка, находящаяся в федеральном розыске», - говорится в сообщении.

Согласно оперативным данным правоохранителей, данную машину использовали при совершении преступления.

Росгвардейцы обнаружили и блокировали транспортное средство. Находившегося за рулем 41-летнего гражданина одной из стран СНГ для дальнейшего разбирательства передали в полицию.