РИАМО - 27 окт. В Сергиево-Посадском колледже открылись пять современных мастерских по машиностроению, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В новых центрах, оборудованных по стандартам WorldSkills, ребята будут проходить обучение по востребованным специальностям, таким как «Токарь на станках с ЧПУ», «Фрезеровщик на станках с ЧПУ», «Сварщик», «Промышленный монтаж» и «Неразрушающий контроль», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она также подчеркнула, что открытие новых мастерских позволит повысить качество подготовки специалистов.

«Совместно с нашим стратегическим партнером – Загорским трубным заводом – была проделана большая работа по запуску новых учебных центров: отремонтировано помещение, закуплено почти 250 единиц современного оборудования, создано 300 новых учебных мест», — отметила Каклюгина.

Мастерские выступят в качестве площадок для проведения различных обучающих мероприятий, проведения курсов повышения квалификации, дополнительному профессиональному обучению.

Созданные мастерские позволят на 100% обеспечить кадровые потребности Загорского трубного завода.

Мастерские по компетенциям WorldSkills открывают в Московской области в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».