РИАМО - 27 окт. Число зарегистрированных самозанятых увеличилось в Подмосковье вдвое с начала года, теперь их в регионе более 140 тысяч, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Мособлдума ведет постоянный мониторинг этого специального налогового режима, уточнил Ефимов.

«Количество граждан, зарегистрированных как самозанятые, увеличивается. На начало 2020 года в Московской области были зарегистрированы 70 тысяч самозанятых, на 15 октября - более 140 тысяч человек. В том числе 14 тысяч индивидуальных предпринимателей. Практически в два раза увеличилось количество зарегистрированных предпринимателей», - сказал Ефимов.

Он отметил, что это связано с федеральными мерами поддержки самозанятых и комфортным налоговым режимом. Более того, теперь стать самозанятым можно с 16 лет. При этом молодым предпринимателям будут предоставляться налоговые льготы.