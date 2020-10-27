РИАМО - 27 окт. В Москве планируют провести реконструкцию и реставрацию камерной сцены Большого театра имени Б. А. Покровского на Никольской улице, сообщается на сайте RosTender.info.

Тендер объявила дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ. Сцену нужно будет комплексно реконструировать, отреставрировать и приспособить для современного использования.

«Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, составляет 450 миллионов рублей, средства поступят из федерального бюджета», - говорится в сообщении.

По условиям контракта, проект реконструкции должен быть готов в октябре 2021 года.

Заявки на участие в тендере принимают до 18 ноября, итоги закупочной процедуры подведут 25 ноября.