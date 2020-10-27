РИАМО - 27 окт. В Москве проведут реставрацию вестибюлей станции «Динамо» Замоскворецкой линии метрополитена, открытой в 1938 году, сообщается на сайте RosTender.info.

Работы проведут в северном и южном вестибюлях, которые являются объектом культурного наследия регионального значения.

«Стоимость предстоящих работ оценивается в 115 миллионов рублей. Как ожидается, восстановительные мероприятия будут продолжаться в течение года», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в конкурсной процедуре принимают до 3 ноября. В этот же день конкурсная комиссия объявит победителя тендера. Заказчиком работ является Московский метрополитен.

Станцию «Динамо» открыли 11 сентября 1938 года на участке «Сокол» - «Площадь Свердлова» (ныне «Театральная») в составе второй очереди строительства Московского метрополитена.