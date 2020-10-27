РИАМО - 27 окт. Безработные в Подмосковье могут рассчитывать на психологическую помощь, обучение и социальную адаптацию, заявила начальник управления занятости министерства социального развития Московской области Марина Мельникова.

«Сегодня мы активно опять предлагаем гражданам все наши услуги - и психологическую поддержку, и социальную адаптацию», - сказала Мельникова.

Все желающие могут пройти обучение, чтобы получить смежную профессию. Кроме того, многие услуги предоставляются в дистанционном режиме.

Уровень зарегистрированной безработицы составляет на сегодняшний день в Подмосковье 3,54%.