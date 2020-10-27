РИАМО - 27 окт. Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве будет закрыта на ежегодное плановое техническое обслуживание со 2 по 18 ноября, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы канатной дороги.

«Связано это с регламентной процедурой по укорачиванию троса, которая осуществляется через год-два после запуска канатной дороги, а потом каждые пять лет», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что Московскую канатную дорогу закрывают на плановое обслуживание весной и осенью. Обычно работы занимают до пяти дней.

Техобслуживание будет проводиться в соответствии с техническими требованиями, а также федеральными нормами и правилами промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров.

«Мы приносим извинения москвичам и гостям канатной дороги за доставленные неудобства в связи с временным закрытием воздушной трассы на Воробьевых горах. Мы работаем во благо безопасности наших пассажиров», - заключил собеседник агенства.

Московская канатная дорога, расположенная на территории Воробьевых гор и «Лужников», открылась 26 ноября 2018 года.