РИАМО - 27 окт. Достаточное потребление воды жизненно важно для здоровья человека, но норма ежедневного потребления жидкости для каждого человека индивидуальна, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Московской области.

«Высчитайте свою индивидуальную потребность в жидкости. Не стоит ориентироваться на общую информацию о 2 литрах или 8 чашках, которая встречается в интернете», - говорится в сообщении.

Объем жидкости зависит от активности человека, здоровья, места проживания и других важный нюансах. Считается, что в среднем в сутки мужчина должен потреблять порядка 3,7 литра воды, а женщина около 2,7 литра.

Но следует учитывать всю жидкость, которая поступает в организм. Речь идет о воде, еде, других напитках и продуктах.

В Роспотребнадзоре рекомендуют поставить перед собой цель выпивать в день определенное количество воды. Сам факт постановки цели может быть мотивирующим.

«Обзаведитесь многоразовой бутылкой и держите ее постоянно на виду, носите в сумке», - говорится в сообщении.