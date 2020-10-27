РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. В подмосковном Красногорске врачи спасли пациентку с подтвержденной коронавирусной инфекцией, течение которой осложнилось аутоимунным заболеванием, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

В Красногорскую больницу №1 поступила женщина с подтвержденным коронавирусом и миастенией - аутоиммунным заболеванием с нарушением нервно-мышечной проводимости. Оно требует постоянного лечения, так как существует риск возникновения миастенического криза, то есть резкого усиления мышечной слабости и развития острой дыхательной недостаточности. У пациентки заболевание было диагностировано 10 лет назад.

«Причиной клинического ухудшения миастении может стать даже обычное ОРВИ, а у пациентки был диагностирован коронавирус с двусторонним поражением легких около 50%. Женщина была в сознании, но не могла дышать», - сказал заведующий неврологическим отделением Максим Сутормин.

Он отметил, что это был сложный клинический случай, когда нужно было устранить и неврологические проблемы, и вылечить от коронавируса пациентку с поражением легких, у которой и так развилась выраженная дыхательная недостаточность из-за миастенического криза.

«В инфекционном отделении Красногорской больницы №1 больше месяца реаниматологи, неврологи, инфекционисты боролись за жизнь пациентки. Около трех недель женщина находилась на ИВЛ, а после снятия с аппарата она под контролем врачей заново училась дышать. Постепенно ее самочувствие пришло в норму. На сегодняшний день пациентка выписана из стационара домой», - заключается в материале.