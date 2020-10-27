РИАМО - 27 окт. Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили во вторник в Московский государственный академический театр оперетты и несколько торговых центров столицы, спередает ТАСС.
«Поступило сообщение от неизвестного о том, что в здании Московского театра оперетты на Большой Дмитровке заложено взрывное устройство. На месте находятся сотрудники экстренных служб, правоохранители и кинологи», — сообщил источник агентства.
Он подчеркнул, что данная информация в настоящий момент проверяется специалистами.
По его словам, сообщения о минировании нескольких ТЦ в частях столицы также проверяются. Сотрудники и посетители ряда торговых центров выведены на улицу.
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