РИАМО - 27 окт. Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили во вторник в Московский государственный академический театр оперетты и несколько торговых центров столицы, спередает ТАСС.

«Поступило сообщение от неизвестного о том, что в здании Московского театра оперетты на Большой Дмитровке заложено взрывное устройство. На месте находятся сотрудники экстренных служб, правоохранители и кинологи», —​ сообщил источник агентства.

Он подчеркнул, что данная информация в настоящий момент проверяется специалистами.

По его словам, сообщения о минировании нескольких ТЦ в частях столицы также проверяются. Сотрудники и посетители ряда торговых центров выведены на улицу.​