РИАМО - 27 окт. Уровень зарегистрированной безработицы составляет на сегодняшний день в Подмосковье 3,54%, заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Согласно данным Росстата, уровень, который зарегистрирован в Московской области по безработице, на данный момент составляет 3,54%», — сказала Семенова в ходе онлайн-заседания «Открытой трибуны» в Мособлдуме.

Она отметила, что в первом полугодии 2020 года в аппарат уполномоченного поступило 184 обращения в сфере труда.

«Нельзя не отметить рост показателя уровня безработицы. За третий квартал 2020 года показатель составил 4%, чуть выше, чем названный официальный уровень. При этом за аналогичный период прошлого года он составлял 2,1%», — подчеркнула заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Наталья Егорова.

Первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова отметила, что число безработных в Подмосковье, скорее всего, вырастет в будущем.

«В целом по России безработица резко возросла. В Московской области — в шесть раз. На начало марта на учете в центре занятости было чуть более 22 тысяч человек. На 20 октября — уже 145 тысяч безработных. При этом часть заявлений еще ждут рассмотрения. Вполне вероятно, что эта цифра увеличится», — сказала Ускова.

Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила, что во время пандемии коронавируса работу нашли в Подмосковье для 10 тысяч человек, ставших на учет в центрах занятости региона.