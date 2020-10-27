РИАМО - 27 окт. Ни одного случая коронавируса не выявили за сутки в 11 городских округах Московской области, во всем регионе за сутки выявили 496 случаев заражения, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 84 743 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 563 человека. Выздоровели и выписались 63 067 человек», - говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Королеве — 65.

Ни одного случая заражения не выявили во Власихе, Бронницах, Пущине, Ступине, Шаховской, Молодежном, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Волоколамске, Лотошине, а также в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

По одному случаю коронавируса выявили в Краснознаменске, Лосино-Петровском, Серебряных Прудах, Егорьевске, Зарайске, Фрязине, Можайске, Павловском Посаде, Рузе.

По два случая Covid-19 выявили в Электрогорске, Котельниках, Лобне. По три — в Богородском округе, Дубне, Воскресенске, Ленинском округе, Наро-Фоминске, Луховицах, Чехове.

По четыре случая коронавируса выявили в Серпухове, Химках. Пять — в Истре. Шесть — в Клину, по семь — в Озерах, Реутове, Лыткарине, Красногорске, Электростали, Черноголовке.

По восемь случаев выявили в Дзержинском, Щелкове. По десять — в Солнечногорске, Орехово-Зуеве, по 11 — в Долгопрудном, Талдоме, по 13 - в Ивантеевке, Подольске, Шатуре, Сергиевом Посаде, 14 — в Люберцах, 17 — в Жуковском, по 18 — в Дмитрове, Пушкине, Одинцове, 19 — в Мытищах.

В Домодедове выявили 25 новых случаев коронавируса, в Коломне — 26, в Балашихе - 31, в Раменском — 37.

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России началось производство второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Вакцину зарегистрировали в октябре. Препарат создан на основе пептидных антигенов.

- Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ есть все необходимое для реагирования на инфекции. Она уточнила, что в ситуации с распространением инфекции важно «распознать врага», а для этого нужно разрабатывать собственную тест-систему под каждую бактерию или вирус.

- В столице не планируют закрывать бары и ночные клубы. В городе достаточно существующей системы чек-инов.

- Местные власти в регионах России будут самостоятельно решать запрещать ли работу ночных клубов и ресторанов и кафе с 28 октября после 23:00. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора РФ.

- Масочный режим в России отменят после начала массовой вакцинации от Covid‑19, сообщила лава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что пока рано строить какие-либо прогнозы относительно ситуации с коронавирусом.

- Режим дезинфекции усилят во всех общественных местах России с 28 октября – транспорте, кафе и торговых центрах. Данная мера призвана бороться с распространением коронавируса в стране.

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.