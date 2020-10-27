РИАМО - 27 окт. В столичном районе Черемушки построили новый дом по программе реновации, он располагается по адресу: улица Гарибальди, дом 17, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом в районе Черемушки.

«Реновация пришла в район Черемушки, в котором уже построено два стартовых дома – на улице Гарибальди и рядом с метро «Профсоюзная». До конца года начнем переселение жителей из двух пятиэтажек», - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что недалеко строится и другой стартовый дом по программе реновации, предназначенный для жителей Обручевского района. В двух кварталах также строят многоэтажку для переселения жителей Ломоносовского района.

«А в целом – реализация программы реновации идет равномерно по всему городу, в новые квартиры въехали уже более 20 тысяч москвичей. Несколько тысяч жителей пятиэтажек находятся в процессе переселения», – отметил Собянин.

В столичном районе Черемушки в программу включили 119 пятиэтажек. В новые квартиры переедут свыше 24 тысяч жителей района. Проекты планировки двух кварталов реновации предусматривают создание в Черемушках качественной и сбалансированной городской среды.

В квартале между улицами Архитектора Власова, Нахимовским проспектом, Новочеремушкинской улицей и улицей Гарибальди планируется возвести 7 общественных зданий, включая школу, 4 детских сада, ФОК и районную управу.

Также квартал реновации разместится на Севастопольском проспекте. Там возведут два образовательных комплекса — школу и детский сад. Кроме того, здесь построят поликлинику, музыкальную школу и административно-деловой центр с домом культуры.

Для строительства домов по программе реновации в Черемушках определены четыре стартовые площадки общей мощностью 39 тысяч квадратных метров. Они находятся по следующим адресам: Профсоюзная улица, дом 32 (введен в июле 2020 года), улица Гарибальди, дом 17 (запланирован к вводу в октябре 2020 года), Севастопольский проспект, владение 28, корпус 9 (ведется строительство, планируется ввести в 2021 году), Новочеремушкинская улица, владение 56, корпус 3 (ведется строительство, планируется ввести в 2023 году).

До конца 2020 года планируют начать заселение еще 2 домов, строительство которых скоро завершат.

Так, на улице Гарибальди возведут 10-этажный двухсекционный монолитный дом. Проектировщик - ООО «Ремстройподряд», генподрядчик – ООО «РСТ-ГЕНПОДРЯД». Новый дом рассчитан на 90 квартир — 18 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет 5,2 тысячи квадратных метров. Во всех квартирах выполнена улучшенная отделка в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации.

На первом этаже расположились нежилые помещения под магазины, бытовые службы и прочие учреждения обслуживания. Во дворе оборудовали детскую площадку, устроили удобные тротуары и пешеходные дорожки. Также у дома есть свой подземный паркинг на 31 машиноместо.

В новостройку на Гарибальди смогут переехать 208 жителей расселяемой соседней пятиэтажки, которая находится по адресу: улица Гарибальди, дом 17, корпус 2 (80 квартир).

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