РИАМО - 27 окт. Столица предоставляет возможность заниматься футболом в любом возрасте и на любом уровне, сообщил журналистам во вторник президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

«Сейчас в Москве есть школы любого уровня. Если ты захочешь играть в футбол, тебе точно найдут трусы, майку, бутсы и дадут сыграть в футбол на своем уровне. Поэтому если ты пришел в футбол в любом возрасте, ты точно найдешь себе команду, найдешь турнир и точно будешь играть. Нужно приходить, играть, тренироваться и заниматься собой. Москва дает возможность всем себя проявить», - сказал Анохин.

Технический директор Российского футбольного союза Андрей Власов добавил, что на просмотр в футбольную школу можно привести любого ребенка.

«Просто прийти в школу надо. У меня ребенок приходил в одну из школ и я не видел, чтобы кому-то отказали в просмотре», - сказал Власов.