РИАМО - 27 окт. Итальянцы закупят электросварные нержавеющие трубы в Подмосковье на сумму 11 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Лидерство по производству электросварных труб в России и СНГ принадлежит компании «Русинокс». Объем производства компании из Электростали превышает 8,5 тысячи тонн готовой продукции в год. Эта цифра составляет треть объема от производства подобных труб в Российской Федерации. На текущий момент штат «Русинокса» состоит из 80 сотрудников.

«Объем контракта на поставку подмосковных труб в Италию составит 11 миллионов долларов. Это столько же, сколько было экспортировано из Подмосковья в Италию за все первое полугодие 2020 года. Содействие в заключении контракта компании оказал региональный фонд внешнеэкономической деятельности, который консультировал подмосковное предприятие по вопросам внешнеэкономической деятельности», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Сделка с итальянцами заключена при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.