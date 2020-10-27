РИАМО - 27 окт. Создание удобных и безопасных пешеходных переходов является самым популярным запросом у жителей Москвы, при этом поступает много предложений по дополнению внеуличных переходов наземными, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Внеуличные переходы не удобны для целого ряда граждан — маломобильных, пожилых, велосипедистов, людей с тяжелыми сумками и мам с колясками, но при этом альтернатива должна быть безопасной и не создавать проблемы для личного и наземного городского транспорта», — отметил Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.

Он пообещал, что власти столицы вместе с жителями будут совместно искать разумные и необходимые компромиссы.

По его словам, все поступающие идеи горожан будут комплексно дорабатываться. При этом еще несколько десятков переходов появятся до конца этого года на территории города.

Заммэра также подчеркнул важность работы по установке и организации работы светофоров. К примеру, по предложениям жителей был установлен светофор на переходе у станции метро «Семеновская», так как в этом месте большое количество пешеходов из-за близлежащих ТЦ и заведений.

Ликсутов подчеркнул, что также специалисты перенастроили режим работы светофоров на ряде переходов, к примеру, на Флотской улице и Измайловском шоссе.