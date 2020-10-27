РИАМО - 27 окт. Осенние яблоки необычайно богаты витаминами и минералами, плоды содержат витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновую кислоту, флавоноиды и множество полезных для организма микроэлементов, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Октябрь — время собирать такие сорта, как «антоновка», «гала», «голден», «слава победителям» и «зимний банан». Яблоки осенних сортов могут храниться от семи месяцев до года. Оптимальная температура хранения – от минус 3 до плюс 5 градусов.

«Большая часть полезных веществ сконцентрирована в кожуре яблок и в мякоти под ней, поэтому эти фрукты полезно есть целиком. Учитывая, что витамин C разрушается при длительном хранении, измельчении или термической обработке плода, рекомендуется употреблять яблоки сырыми», — говорится в сообщении.

Яблочные косточки богаты йодом, дефицит которого часто испытывают жители мегаполисов. Специфическое вещество, которое содержится в косточках яблок – ядовитый глюкозид амигдалин, также считается противораковым витамином B17. В умеренных дозировках этот витамин приносит пользу, при употреблении в больших количествах это яд.

Людям с повышенным уровнем сахара в крови рекомендуется выбирать зеленые сорта. Яблоки красных и желтых сортов содержат гораздо больше сахара, и гликемический индекс у них выше.

Есть болезни, при которых лучше не употреблять яблоки слишком часто. Например, у людей с колитами, язвами, гастритом грубая клетчатка из плодов может спровоцировать обострение. Ежедневное поступление в организм фруктовых кислот может привести к воспалительным процессам в желчном пузыре.

При выборе яблок в магазине или на рынке нужно внимательно их осмотреть, чтобы не было пятен, помятостей и следов начинающегося гниения. В подгнившем яблоке накапливается токсин патулин, который пагубно влияет на иммунную систему, структуру клеток и хромосом.