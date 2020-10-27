РИАМО - 27 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки участка набережной реки Москвы на полуострове ЗИЛ для создания пешеходной зоны отдыха, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Общая площадь территории составляет 31,95 гектара. Она расположена в Даниловском районе от набережной Марка Шагала до Симоновской набережной.

«На будущей набережной благоустроят пешеходную зону с прогулочными, беговыми и велосипедными дорожками общей протяженностью порядка 4 километров», — говорится в сообщении.

Набережная станет частью единого прогулочного маршрута от Московского Кремля до парка развлечений «Остров Мечты».

В рамках работ проведут реконструкцию лестничного спуска в районе проектируемого проезда № 780. Также будет возведены три дополнительных схода и построен причал для речных судов.

Кроме того, для перехода через дорогу обустроят 22 наземных пешеходных перехода и установят семь остановок общественного транспорта.