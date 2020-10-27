РИАМО - 27 окт. Новым трехлетним бюджетом Подмосковья предусмотрено финансирование агропромышленного комплекса с целью повысить его конкурентоспособность, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Мособлдуму проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Бюджетная политика Подмосковья в сфере национальной экономики в 2021-2023 годах направлена на восстановление экономического роста региона, поддержку малого и среднего предпринимательства, создание конкурентного агропромышленного комплекса, развитие необходимой информационно-технологической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

На реализацию этих задач в 2021 году предусматривается 82,9 миллиарда рублей в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Кроме того, 5,1 миллиарда рублей планируется направить на программу «Предпринимательство Подмосковья», 6,9 миллиарда рублей — «Сельское хозяйство Подмосковья», 6,9 миллиарда рублей — «Цифровое Подмосковье», 1 миллиард рублей — «Архитектура и градостроительство».

Доходы подмосковного бюджета в 2021 году планируются в объеме 583 миллиардов рублей, в 2022 году — 616,4 миллиарда рублей, в 2023 году — 656,7 миллиарда рублей. Расходы бюджета в 2021 году запланированы в объеме 635,4 миллиарда рублей, в 2022 году — 672,6 миллиарда рублей, в 2023 году — 748,5 миллиардов рублей.

Уровень дефицита по проекту бюджета Московской области составит в 2021 году 10% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений, в 2022 году — 10%, в 2023 году — 15%. Верхний предел объема госдолга не превысит порогового значения, установленного Бюджетным кодексом РФ.

Перед утверждением нового регионального бюджета состоятся публичные слушания и обсуждение документа в комитетах и фракциях Мособлдумы.